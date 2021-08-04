ВОЗ призвала ввести временный мораторий на ревакцинацию от COVID-19

Фото: UN Geneva / CC BY-NC-ND 2.0

Необходимо ввести временный мораторий на ревакцинацию от коронавируса до конца сентября. Об этом заявил генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Адханом Гебрейесус в среду, 4 августа.

— Мы призываем всех, у кого есть влияние, олимпийских атлетов, инвесторов, бизнес-лидеров, религиозных лидеров и каждого отдельного человека в его семье и сообществе, поддержать наш призыв на мораторий для дополнительных доз вакцин как минимум до конца сентября, — рассказал он.

Эксперты организации полагают, что мораторий придется продлить для вакцинации достаточного числа людей по всему миру до конца года. Данные меры, по мнению Гебрейесуса, вызваны глобальным неравенством в доступе к вакцинам от COVID-19.

В более бедных странах полностью привились или получили хотя бы одну дозу вакцины намного меньше людей, чем в богатых государствах. Мораторий призван сделать так, чтобы как минимум десять процентов населения каждой страны привились от коронавируса к концу сентября, отмечается на сайте ВОЗ.