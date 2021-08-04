В Госдуме отреагировали на призыв ВОЗ ввести мораторий на ревакцинацию от коронавируса

Фото: Пресс-служба Госдумы

Заявление Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) о необходимости ввести мораторий на ревакцинацию от коронавируса до конца сентября из-за глобального неравенства в доступе к вакцинам в более бедных странах звучит не в первый раз. Как и раньше, оно останется незамеченным. Об этом в беседе с «Вечерней Москвой» сказал член Комитета Госдумы по охране здоровья Алексей Куринный.

— Это типичное заявление ВОЗ по таким гуманитарным темам: просим вас отказаться, богатых, в пользу бедных. Эти обращения регулярно бывают, но, к сожалению, обратно отклика они не получают, — сказал Куринный.

По его словам, большинство стран первоначально будет заботиться о благе своих граждан и «лишь потом что-то будет перепадать третьим странам, о которых печется ВОЗ». Куринный отметил, что некоторые страны ближнего зарубежья ранее получили от России небольшое количество отечественных вакцин, некритичное для российского рынка.

— Я думаю, что это заявление также тихо пройдет. ВОЗ демонстрирует то, что должна демонстрировать. Делает свою работу, — заключил депутат.

Генеральный директор ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус в среду, 4 августа, призвал всех, у кого есть влияние, олимпийских атлетов, инвесторов, бизнес-лидеров, религиозных лидеров и каждого отдельного человека в его семье и сообществе, поддержать призыв на мораторий для дополнительных доз вакцин как минимум до конца сентября.

Эксперты организации полагают, что мораторий придется продлить для вакцинации достаточного числа людей по всему миру до конца года. Данные меры, по мнению Гебрейесуса, вызваны глобальным неравенством в доступе к вакцинам от COVID-19.

В более бедных странах полностью привились или получили хотя бы одну дозу вакцины намного меньше людей, чем в богатых государствах. Мораторий призван сделать так, чтобы как минимум десять процентов населения каждой страны привились от коронавируса к концу сентября, отмечается на сайте ВОЗ.