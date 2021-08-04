Музей Победы расскажет о железнодорожных войсках

Фото: Музей Победы

Музей Победы 6 августа, в День железнодорожных войск, приглашает посетителей на открытую площадку. Здесь представлена уникальная техника, состоявшая на службе в железнодорожных войсках в годы Великой Отечественной войны.

Гости музея увидят советскую сверхтяжелую железнодорожную артиллерийскую установку ТМ-3-12, которую называют Царь-пушкой номер 2. Размеры установки — 40 метров в длину, калибр орудия — 305 мм, длина ствола — 15 метров, масса в боевом положении —340 тонн. При этом ТМ-3-12 могла легко передвигаться на паровозной тяге по большей части железных дорог СССР. Всего было изготовлено три установки ТМ-3-12. Они участвовали в советско-финляндской войне 1939–1940 годов и в обороне острова Ханко во время Великой Отечественной войны.

Посетители также представят товарный паровоз типа 0-5-0 серии «ЭУ», санитарный и грузовые вагоны, временный железнодорожный мост и реконструкцию разрушенного железнодорожного капитального моста.

Участие в мероприятии по билетам, сообщает пресс-служба музея.