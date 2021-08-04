Овчарка напала на пенсионерку в Московской области

Фото: СК РФ

Следователи проверят информацию о нападении овчарки на пожилую женщину в Можайском городском округе. Об этом «Вечерней Москве» сообщила старший помощник руководителя ГСУ СК России по Московской области Ольга Врадий в среду, 4 августа.

— В СМИ появилась информация о том, что в деревне Большое Новорусино Можайского городского округа на пожилую женщину напала собака породы овчарка. Прежде чем животное удалось отогнать, собака успела причинить женщине укушенные раны нижних конечностей, — рассказала представитель ведомства.

СК в рамках доследственной проверки установит обстоятельства произошедшего, уточнила Врадий. Следователи, по ее словам, опросят пострадавшую, очевидцев и владельца собаки. Процессуальное решение будет принято по результатам проверки.

31 июля Врадий сообщила, что следователи возбудили уголовное дело по факту нападения ротвейлера на двоих детей в деревне Чеховского городского округа.

СК опросил мать пострадавших детей и свидетелей произошедшего, а также осмотрел место происшествия. В ближайшее время будет назначена судебно-медицинская экспертиза. Инцидент произошел, когда женщина с двумя детьми — четырехлетней девочкой и 11-месячным мальчиком, который находился в коляске, подошли к частному дому, чтобы купить у его хозяйки овощи.

На участке находился ротвейлер, привязанный на цепи. В какой-то момент животное сорвалось с ошейника и выскочило на улицу. Вначале собака напала на старшего ребенка, а затем повалила коляску с малышом и схватила его пастью за голову. На крик матери детей и владелицы собаки, которые пытались остановить ротвейлера, прибежали прохожие. Им удалось отогнать собаку, после чего была вызвана скорая помощь. Детей с многочисленными травмами доставили в больницу.