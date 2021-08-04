Дмитрий Саблин: Важно защитить детей, перенесших COVID-19

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Развитие программы по реабилитации детей, перенесших COVID-19, депутат Государственной думы РФ Дмитрий Саблин назвал важной государственной задачей на ближайшие годы.

В ходе рабочей поездки в район Очаково-Матвеевское Дмитрий Саблин посетил Научно-практический центр детской психоневрологии по приглашению его директора Татьяны Бытышевой.

— Сейчас в условиях пандемии здесь впервые в стране защитили и успешно реализовывают программу по реабилитации деток, перенесших COVID-19. Наша задача на ближайшие годы — защищать развитие этого направления и обеспечивать условия для комплексного оказания помощи. Это самое главное условие для выздоровления детей, — сказал Дмитрий Саблин, добавив, что хорошо знаком с работой центра, поскольку там реабилитируют вывезенных из горячих точек детей, эвакуации которых он содействует.

По словам депутата, он намерен продолжать помогать центру в решении и менее глобальных задач. Например, поможет отремонтировать асфальт на территории центра, чтобы ничего не затрудняло передвижение детей на колясках.