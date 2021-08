Фото: Pexels

Православная церковь 5 августа почитает память Трофима, Феофила и с ними 13 святых мучеников, которые пострадали во время гонений при императоре Диоклетиане. Народное название этой даты: Трофим; Трофимов день; Трофим Бессонник; калинники-малинники; страда. Бессонником его называли из-за того, что отдыхать в этот день было некогда. Люди работали в поле.

Основной запрет этого дня — жадность. В пятый день августа, да и вообще в любой другой день, старайтесь не проявлять жадность. В таком случае Господь вознаградит вас крепким здоровьем и удачей. Запрещается конфликтовать и повышать голос.

Также наши предки считали, что будущий месяц зависит от того, как вы проведете этот день. Юноши старались не ходить 5 августа в лес, по народным поверьям, они могли стать жертвой русалок, которые щекотали их до смерти.

Подробности в видеосюжете «ВМ»:

Народный календарь. Почему нельзя долго спать 5 августа

Приметы погоды в этот день гласят, что туман, который вечером стелется по земле, предвещает жару, если громко ухает филин— будет похолодание. Если паук свою паутину направляет в сторону севера — скоро похолодает, а если на юг — грядет потепление. На рассвете мерцают ярко мерцают звезды — через несколько дней начнутся дожди.

Международный день светофора отмечается 5 августа в честь события, произошедшего в 1914 году. В этот день в американском городе Кливленде появился первый предшественник современных устройств. Он имел красный и зеленый фонари, а при переключении света издавал звуковой сигнал. Трехцветные светофоры, похожие на современные, впервые увидели жители Детройта и Нью-Йорка в 1920 году. Со временем устройства стали популярны в разных городах Америки и Европы. В России светофор появился в январе 1930 года — на углу Невского и Литейного проспектов в Ленинграде. В декабре этого же года автоматический регулировщик установили на углу Петровки и Кузнецкого моста в Москве. Третьим городом России, где начал работать светофор, стал Ростов-на-Дону.

5 августа 1996 года президент РФ Борис Ельцин издал указ «Об официальных символах президентской власти и их использовании при вступлении в должность вновь избранного президента Российской Федерации». Согласно указу, символами президентской власти являются: штандарт (флаг) президента РФ, утвержденный указом от 15 февраля 1994 года, знак президента и специально изготовленный экземпляр официального текста Конституции Российской Федерации. Штандарт, знак и специальный экземпляр текста Конституции РФ передаются вновь избранному президенту России во время инаугурации.

5 августа 1966 года вышел в свет седьмой альбом культовой британской рок-группы «The Beatles» «Revolver». Альбом практически сразу возглавил рейтинги музыкальных хитов, причем не только в Англии и других европейских странах, но и в США. Многие музыкальные издания, ассоциации звукозаписи, музыкальные критики включили «Revolver» в число наиболее популярных альбомов рок-музыки 20 века. Он неоднократно переиздавался и отнесен к числу мультиплатиновых. Интересно и то, что даже обложка альбома, оформленная в графическом стиле, была удостоена награды в 1967 году. Ей была присуждена премия «Грэмми».

Музыкальными критиками было отмечено новаторство ливерпульской четверки при записи альбома, выразившееся в привлечении музыкального сопровождения стороннего характера при записи отдельных песен: фортепиано, валторна, струнный ансамбль, барабаны табла, труба и саксофон, бубен, маракасы, ситар и других инструментов. Критики также отметили попытки экспериментов группы с разными музыкальными стилями и расширение тематического спектра песен: любовь, жизнь и смерть, социальные проблемы, одиночество.

5 августа 1967 года вышел в свет первый альбом британской группы «Пинк Флойд» («Pink Floyd») — «Волынщик у врат зари» («The Piper At The Gates Of Dawn»), включавший в себя 11 композиций. Этот альбом, состоящий в основном из песен, написанных гитаристом Сидом Барретом, вызвал разноречивую реакцию и интерес публики, заняв 6-е место в британском хит-параде. Сложившись в рамках психоделического андеграунда, творчество группы развивалось в дальнейшем русле арт-рока (выработанный «Пинк Флойд» музыкальный стиль также иногда называют психоделическим арт-роком).

Новаторство «Пинк Флойд» проявилось не только в музыке, но и в использовании последних технических достижений в студийной работе и на концертах. Одними из первых музыканты применили лазерную и квадрофоническую аппаратуру, демонстрировали слайды, кино, анимацию. Важную роль играли и тексты композиций, многие из которых были посвящены сложным общечеловеческим проблемам одиночества, отчуждения, безумия, страха смерти.

В этот день родились русский художник Илья Репин, французский писатель Ги де Мопассан, русская актриса немого кино Вера Холодная, советский поэт-песенник Василий Лебедев-Кумач, советский авиаконструктор Артем Микоян, американский астронавт Нил Армстронг, французский политик Марин Ле Пен.

Именины отмечают: Трофим, Виталий, Федор, Михаил, Анна, Андрей.