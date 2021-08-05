Белый дом раскритиковал призыв ВОЗ к мораторию на ревакцинацию

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Власти США критически восприняли призыв Всемирной организации здравоохранения ввести временный мораторий на ревакцинацию от коронавирусной инфекции.

Генеральный директор ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус в среду, 4 августа, призвал всех, у кого есть влияние, поддержать призыв на мораторий на проведение ревакцинации от COVID-19 как минимум до конца сентября. Данные меры, по словам Гебрейесуса, продиктованы глобальным неравенством в доступе к вакцинам от COVID-19. В связи с этим ВОЗ предлагает воздержаться от ревакцинации, чтобы как можно больше людей смогли получить хотя бы первую дозу вакцины.

В ответ на это пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки заявила, что американские власти могут «делать и то, и другое», а инициативу ВОЗ назвала «неверным выбором», сообщает РИА Новости.

ВОЗ в рамках борьбы с коронавирусной инфекцией ставит целью вакцинацию не менее 70 процентов жителей всех стран мира к сентябрю 2022 года. Гебрейесус подчеркивал, что пандемию COVID-19 можно взять под контроль — в этом поможет вакцинация.