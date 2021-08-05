Пожар в доме на западе Москвы потушили

Фото: twitter.com/emercom_press

Россия, Москва, посёлок Толстопальцево, улица Мира, вл2с1 Карта всех событий

Возгорание в частном жилом доме в поселении Толстопальцево в Западном административном округе Москвы ликвидировано. Об этом в ночь на четверг, 5 августа, рассказал источник «ВМ» в столичных экстренных службах.

Площадь распространения огня в здании, расположенном по адресу улица Мира, владение 2, строение 1, достигала 30 квадратных метров. К настоящему времени пламя потушено.

Информация о пострадавших при пожаре не поступала.

По словам человека, заявившего о пожаре в экстренные службы, внутри дома находилась семья, отрезанная от выхода огнем. Однако очевидцы не подтвердили информацию о том, что в горящем здании кто-то есть.