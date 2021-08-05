Эксперт усомнился в возможности возникновения эпидемии гриппа в России

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В России можно будет избежать эпидемии гриппа в 2021 году, если население продолжит соблюдать меры профилактики, введенные от коронавирусной инфекции. Об этом рассказал специалист по особо опасным инфекциям, врач-иммунолог, доктор медицинских наук Владислав Жемчугов.

По его словам, таких мер эпидемической безопасности, какие наблюдаются в настоящее время в РФ, не было еще никогда.

— Масок и изоляции достаточно, и поэтому грипп вообще не развился. Его год и не было, — сказал Жемчугов.

Специалист уточнил, что грипп может вернуться, если в стране отменят масочный режим. В случае возникновения эпидемии гражданам просто надо будет привиться от заболевания.

Врач-инфекционист Университетской клиники H-Clinic, кандидат медицинских наук Екатерина Степанова в свою очередь добавила, что лучше не игнорировать календарь прививок и сделать укол. Она подытожила, что будет рекомендовать своим пациентам, особенно беременным женщинам и пожилым людям, вакцинироваться от гриппа, передает ТАСС.

В минувшем году в России не произошло сезонной эпидемии гриппа. Также было выявлено меньше заболевших такими болезнями, как краснуха, корь, паротит и коклюш. Об этом свидетельствуют данные, которые приводит НИИ гриппа имени А. А. Смородинцева. Основной причиной снижения случаев заболевания гриппом и управляемыми инфекциями врачи назвали активную борьбу населения с коронавирусом, которая помогла предотвратить и распространение сезонных недугов. «Вечерняя Москва» узнала у экспертов, действительно ли коронавирус вытеснил грипп.