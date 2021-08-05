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«Открытые медиа» закрылись после блокировки их сайта Роскомнадзором

Полина Долганова

Общество
«Открытые медиа» закрылись после блокировки их сайта Роскомнадзором
Фото: Pexels

Интернет-издание «Открытые медиа» объявило о том, что оно прекращает свою деятельность после блокировки его сайта Роскомнадзором по требованию Генеральной прокуратуры России. Об этом в четверг, 5 августа, сообщили в Telegram-канале издания.

Ресурс прекращает работу с 5 августа текущего года.

Решение о приостановке деятельности принималось совместно с инвестором издания.

В медиа подытожили, что портал никогда не сотрудничал с нежелательными организациями.

В среду, 4 августа, доступ к сайтам интернет-изданий «Открытые медиа» и «МБХ медиа» был ограничен. Соответствующая информация следует из данных Роскомнадзора. Согласно данным ведомства, доступ к сайтам был ограничен на основании статьи федерального закона о порядке ограничения доступа к информации, распространяемой с нарушением требований законодательства Российской Федерации, передает ТАСС.

До этого Роскомнадзор ограничил доступ к 40 сайтам, связанным с Алексеем Навальным. Об этом свидетельствует информация, опубликованная на сервисе проверки ограничения доступа к сайтам.

Доступ был ограничен по требованию Генпрокуратуры РФ на основании статьи 15.3 закона об информации, информационных технологиях и о защите информации.

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