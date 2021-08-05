Агроном дал совет, как собрать и сохранить семена помидоров

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Самым надежным посевным материалом считаются семена, что были получены от растений, выращенных на собственном огороде. Секретами, как собрать и сохранить семена помидоров и поделился агроном Михаил Воробьев.

— Такой способ получения семян дает гарантию того, что у дачника не будет пересортицы, которая обычно встречается в покупных. Кроме того, сами семена будут качественными. Хотя важно отметить, что тут есть один минус: в полном объеме все признаки наследуют лишь сортовые растения, — пояснил эксперт.

По его словам, многие выращивают на своих дачных участках по большей части гибриды Ф-1. Это означает, что были скрещены две линии. В результате на первом потомстве у него резкий всплеск урожайности и жизнеспособности, а на втором – поколение Ф-2 – будут повторяться не все признаки поколения Ф-1, уточнил агроном. Он также подчеркнул, что для сбора семян плод должен быть перезрелым.

— С томатами все очень просто, потому что человек употребляет их в фазе полной спелости. Как правило, срывается красный помидор, который кладут на подоконник, чтобы он перезрел, а порой даже лопнул и начал портиться — это та стадия, когда можно брать из него семена, — объяснил Михаил Воробьев.

Для этого нужно разрезать томат, вынуть, промыть и разложить на салфетке семена, которые надо просушить и сложить в пакет. Эксперт посоветовал подписывать их, чтобы ничего не попутать, отмечает «Радио 1».