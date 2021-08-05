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Опубликовано видео допроса мужчины, выбросившего сына из окна квартиры в Москве

Илья Ашуров

Происшествия
Опубликовано видео допроса мужчины, выбросившего сына из окна квартиры в Москве
Фото: Скриншот видео пресс-службы СК по Москве

Следственный комитет опубликовал видео допроса мужчины, выбросившего сына из окна квартиры в Москве вечером в среду, 4 августа. В настоящий момент отец ребенка доставлен в подразделение ведомства, где с ним проводятся все необходимые следственные действия. Об этом в четверг, 5 августа, «Вечерней Москве» сообщила старший помощник руководителя ГСУ СК России по столице Юлия Иванова.

На вопросы следователя о произошедшем мужчина отвечает неохотно и коротко.

— Выкинул ребенка в окно… Моего сына… Пятый этаж, — сказал задержанный.

WhatsApp Video 2021-08-05 at 11.53.39.mp4 / Видео: ГСУ СК по Москве

24-летний мужчина выкинул своего сына 2018 года рождения из окна пятого этажа жилого дома на улице Шумилова. С места происшествия злоумышленник скрылся. В момент инцидента в квартире находилась бабушка ребенка.

Мальчика доставили в больницу. Он находится в тяжелом состоянии, у него диагностированы многочисленные переломы, закрытые черепно-мозговые травмы и значительная кровопотеря.

Позже Следственный комитет задержал мужчину. Его доставили в отделения ведомства для проведения следственных действий.

СК возбудил уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 30 и пунктом «в» части 2 статьи 105 Уголовного кодекса РФ («Покушение на убийство малолетнего»).

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