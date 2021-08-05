Выставка «Белое и Черное» откроется в Доме Щепкина

Фото: Кирилл Зыков / АГН Москва

Дом-музей М. С. Щепкина представляет выставку «Белое и Черное», которая проводится в рамках проекта «Молодые сценографы».

Посетители увидят работы студентов мастерской художников факультета сценографии ГИТИС по предмету «Основы композиции» в костюме. Задания имеют разные уровни сложности — от простых геометрических фигур на плоскости до воплощения в трехмерном макете своих задумок.

Черно-белое решение формообразования в отсутствии градации цвета дает более оригинальные и четкие композиционные линии, помогает достичь гармонического сочетания больших и малых элементов в едином пластическом ключе, что для художественного образа очень важно.

Выставка открыта с 7 августа по 16 сентября, сообщается на сайте музея.

Музей военной формы совместно с фондами «Русские витязи» и «История Отечества» представляют выставку «Коллекция русских мундиров периода Первой мировой войны из собрания Датского военного музея в Копенгагене». Экспозиция приурочена к годовщине начала Первой мировой войны. Посетители увидят редкие образцы обмундирования и снаряжения русской армии периода Великой войны, сохранившиеся в музее в Копенгагене. В его фондах находится одно из крупнейших в мире собраний русских военных реликвий дореволюционного периода.