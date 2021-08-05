Выстрел из пушки прозвучит в Петербурге в честь Дня окончания Ленинградской битвы

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Памятные мероприятия состоятся в Санкт-Петербурге 9 августа в честь Дня окончания Ленинградской битвы. Это одно из самых продолжительных боевых действий Великой Отечественной войны, которое стало знаковым для Северной столицы и региона.

По информации, предоставленной в пресс-службе комитета по социальной политике, в предстоящий понедельник в городе на Неве проведут свыше 50 событий. Например, будут возложены цветы к монументам, а также проведены выставки, встречи с молодежью и показ исторических кинокартин. Большинство мероприятий проведут в онлайн-режиме в связи со сложной эпидемиологической ситуацией.

Так, будут возложены цветы на Писаревском и других мемориальных кладбищах, а с Нарышкина бастиона Петропавловской крепости прозвучит памятный выстрел. Горожан и организаторов мероприятий просят с пониманием отнестись к соблюдению всех профилактических мер, отмечают «Невские новости».

Ленинградская битва шла с 10 июня 1941 года по 9 августа 1944 года. Сражения проходили на территории региона, а также Эстонской ССР на юге Карело-Финской ССР и западе Калининской области.