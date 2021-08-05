Тренер Данченко рассказала, каким должно быть превосходство российских синхронисток

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Тренер российских синхронисток Светланы Колесниченко и Светланы Ромашиной Татьяна Данченко рассказала, что оказалась довольна работой, проделанной на Олимпийских играх в Токио.

— Как тренер я обязана сделать так, чтобы подвести спортсменок к соревнованиям на пике, с максимальными концентрацией и уверенностью в себе. На мой взгляд, это самое тяжелое в тренерской работе — организовать все так, что большое количество разных составляющих, в том числе и самочувствие, в день выступления сошлось воедино в наивысшей точке, — подчеркнула Данченко.

По ее словам, если сравнить ее подопечных с соперницами, то, по справедливости, превосходство Светланы Ромашиной и Светланы Колесниченко должно было составлять около пяти баллов. При этом она добавила, что судьи не могут допускать подобных отрывов, отмечает RT.

В среду, 4 августа, российские спортсменки одержали победу в соревнованиях по синхронному плаванию среди дуэтов. Девушки принесли четырнадцатую золотую медаль в копилку сборной нашей страны на Олимпийских играх в Токио.