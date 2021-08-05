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Стало известно, сколько раствора потрачено на дезинфекцию автобусов «Мострансавто»

Елена Фролова

Общество
Стало известно, сколько раствора потрачено на дезинфекцию автобусов «Мострансавто»
Фото: Сергей Ведяшкин / АГН Москва

Почти 480 тысяч литров дезинфицирующего средства было потрачено на обработку автобусного парка «Мострансавто» с января 2021 года. Такую информацию предоставили в пресс-службе компании.

— С начала текущего года «Мострансавто» использовал для обработки линейных и заказных автобусов, а также автовокзалов и автостанций предприятия около 480 тысяч литров дезинфицирующего раствора, — пояснили в пресс-службе.

Специалисты уточнили, что в транспортных средствах ведется обработка элементов интерьера, с которыми пассажиры могут соприкасаться во время поездки. Помимо этого, организуется дезинфекция в местах, где происходит большое скопление людей, на транспортных объектах учреждения. Обработка проводится несколько раз в день, отмечает РИАМО.

Все работы организуют с учетом всех мер предосторожности. Вместе с тем используемое для дезинфекции средство не представляет никакой опасности для здоровья пассажиров.

В «Мострансавто» также напомнили, что во время поездки на общественном транспорте граждане обязаны носить маски. Данная мера связана с профилактикой распространения новой коронавирусной инфекции.

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