Тимофей Баженов: В Москве началась регистрация на дистанционное голосование в Думу

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С 17 по 19 сентября пройдут выборы депутатов Государственной думы восьмого созыва. Москвичи смогут проголосовать дистанционно. Регистрация на электронное голосование продлится до 13 сентября включительно. Лидер общественного движения Тимофей Баженов обратился к москвичам с призывом участвовать в дистанционном голосовании. Удаленный формат предотвращает развитие эпидемии, а также помогает сберечь время, подчеркнул тележурналист.

— Время — один из самых ценных ресурсов. Современные технологии позволяют не тратить часы на путь до избирательного участка и отстаивание очередей. Достаточно заранее зарегистрироваться на сайте и в назначенный день сделать свой выбор. Система голосования проста, с ней может справиться даже человек с минимальными навыками пользования новыми технологиями. Кроме того, в условиях распространения коронавируса именно дистанционное голосование становится самым безопасным способом исполнить свой гражданский долг, — отметил Баженов.

Лидер общественного движения подчеркнул, что отдать голос за кандидата могут дееспособные горожане, достигшие 18-летнего возраста. Сделать это можно на сайте mos.ru. Подтвердить подачу заявления надо при помощи кода, который придет в СМС. Заявление пройдет проверку в российской Центральной избирательной комиссии, ее результаты придут в личный кабинет на сайте mos.ru и в письме на указанную электронную почту.

Тимофей Баженов подчеркнул, что голосование через Сеть для Москвы не ново. Его уже применяли на голосовании по поправкам к Конституции, на выборах в Госдуму и довыборах депутатов в муниципальные собрания Марьина и Бабушкинского района.