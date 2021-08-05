Психолог рассказал, как организовать эффективную работу на удаленке

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Для эффективной работы на удаленке, необходимо структурировать свое время, больше двигаться и почаще выходить на свежий воздух. Такого мнения придерживается психолог-консультант Илья Шабин.

— Пандемия коронавирусной инфекции изменила привычный уклад жизни большинства людей. Многие привыкли по утрам умываться, завтракать и ехать на работу, а по вечерам возвращаться домой. Теперь эта устоявшаяся норма изменилась, — отметил эксперт.

По его словам, для многих это стало стрессом, и каждый справляется с этим по-своему. Он также добавил, что для комфортной работы из дома надо расписать свой день. Благодаря этому получится организовать размеренный и понятный ритм жизни, передает РИАМО.

— Работа из дома не должна обозначать сидение за компьютером. Иногда нужно вставать и делать разминку, выходить на свежий воздух, готовить еду, — разъяснил Илья Шабин.

Он также добавил, что человек, работающий в дистанционном формате, должен чувствовать себя комфортно. Психолог считает, что на удаленке еще большую роль играет фактор общения с людьми.