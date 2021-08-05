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СК возбудил уголовное дело в отношении женщины, закурившей на борту самолета

Илья Ашуров

Происшествия
СК возбудил уголовное дело в отношении женщины, закурившей на борту самолета
Фото: Pixabay

Следственное управление на транспорте СК РФ возбудило уголовное дело в отношении пассажирки бизнес-класса рейса Бодрум — Москва, которая закурила в салоне самолета. Об этом в четверг, 5 августа, сообщила пресс-служба ведомства.

В ведомстве рассказали, что уже после посадки самолета женщина публично оскорбляла правоохранителей в ответ на их требование проследовать в дежурную часть.

— По данному факту следователем Московского следственного отдела на воздушном транспорте возбуждено уголовное дело по статье «Оскорбление представителя власти», — говорится в сообщении.

В среду, 4 августа, в Сети появились кадры, на которых была запечатлена курящая в бизнес-классе дама. Происшествие произошло на борту самолета, следовавшего из турецкого Бодрума в Москву. По словам очевидцев, женщина выглядела так, будто была в состоянии сильного алкогольного опьянения. После посадки самолета женщину передали отделу полиции, где на нее составили протокол и отпустили.

После возвращения домой женщина дала интервью, в котором изложила свою версию событий. По словам дамы, после взлета она выпила всего два бокала красного вина, которое разносили по бизнес-классу, а что было дальше, она не помнит, потому что ее, возможно, опоили.

Также пассажирка считает, что взяла в руки сигарету машинально, «чтобы заглушить боль».

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