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Москвичи подали 300 тысяч заявлений на участие в онлайн-голосовании

Иван Юминов

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Москвичи подали 300 тысяч заявлений на участие в онлайн-голосовании
Фото: Pexels

На участие в онлайн-голосовании, которое состоится в сентябре, жители столицы подали 300 тысяч заявлений. Об этом сообщили в пресс-службе мэра и правительства Москвы в четверг, 5 августа.

— Присоединиться к онлайн-голосованию могут все совершеннолетние граждане России, постоянно зарегистрированные в Москве, у которых есть полная учетная запись на mos.ru. Зарегистрироваться на участие можно до 23:59 13 сентября 2021 года, — говорится в сообщении.

Заявления были отправлены для проверки в ЦИК, чтобы подтвердить право избирателей на участие в выборах, уточнили в пресс-службе. Для подачи заявления необходимо авторизоваться в личном кабинете на mos.ru и перейти по ссылке. Также это можно сделать при помощи мобильных приложений «Моя Москва» и «Госуслуги Москвы», отмечается на официальном сайте мэра Москвы.

30 июля сообщалось о завершении проверки системы электронного голосования с функцией отложенного выбора и с помощником для слабовидящих. Тогда за два дня тестирования было выдано 146 593 бюллетеня.

Голосование за депутатов Госдумы, депутатов Мосгордумы и муниципальных депутатов района Щукино будет проходить с 17 по 19 сентября 2021 года.

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