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Врач назвал способы уберечь себя от вируса во время непогоды

Елена Фролова

Общество
Врач назвал способы уберечь себя от вируса во время непогоды
Фото: Pixabay

Непогода пришла во многие российские регионы. Синоптики прогнозируют дожди, а иногда даже ураганы. Семейный врач Алексей Добровольский рассказал о том, как можно обезопасить себя от простуды в этот период.

По словам специалиста, что нужно сохранять бдительность в отношении стихии. К выходу на улицу нужно хорошо готовиться. Тогда удастся не ставить здоровье под угрозу. Желательно всегда иметь под рукой зонтик.

— После утреннего пробуждения важно посмотреть прогноз погоды. Обычно долгосрочные предсказания синоптиков не сбываются, а краткосрочные, наоборот, имеют под собой основу. Не лишним будет зонтик, взятый на всякий случай, — пояснил Добровольский.

Еще одной важной профилактической мерой считается сохранение одежды в сухом виде. Мокрая одежда ведет к нарушению потоотделения и терморегуляции организма. Например, вместо того, чтобы охлаждаться, тело может нагреваться. Такие сбои нарушают нормальную работу по поддержанию здоровья организма.

— Лучше всего не промокать, независимо от того, какой сезон на улице. У человека с сухой одеждой и обувью меньше шансов заболеть, — добавил врач.

Если же человек все-таки промок, ему нужно обязательно высохнуть и не ходить с мокрыми ногами. Можно сменить обувь и одежду, посоветовал семейный врач. Кроме того, медик посоветовал тем, кто часто болеет, пить противовирусные препараты для профилактики, согреваться теплым чаем. Однако он категорически не рекомендует употреблять горячительные напитки, отмечает Nation News.

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