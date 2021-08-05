Светлана Разворотнева: Важнейшая задача государства — обеспечить россиян жильем

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Советник мэра Москвы по вопросам ЖКХ Светлана Разворотнева приняла участие в стратегической сессии «Доступное и комфортное жилье». Правозащитница предложила рассмотреть возможность массового строительства жилой недвижимости для социального найма.

По мнению Разворотневой, еще одной важной целью на ближайшие годы станет введение новой формы социальной поддержки, которая компенсирует расходы на аренду квартир малоимущим семьям: такой шаг мог бы способствовать улучшению демографической ситуации во всей России. Сейчас только треть жителей страны могут позволить себе ипотеку, при этом в очередях на бесплатное жилье стоит более 4 миллионов семей, подчеркнула советник мэра.

Светлана Разворотнева также призвала власти усовершенствовать механизм расселения аварийных домов. Выкупная стоимость старого фонда должна хотя бы отчасти компенсировать его потерю для приобретения нового, подчеркнула советник.

Помимо этого, Разворотнева предложила изменить закон о комплексном развитии территорий: жилая застройка должна включать объекты социальной, дорожной и парковочной инфраструктуры. Эти и другие инициативы советника мэра по ЖКХ можно будет принять к рассмотрению, скорректировав действующие законы.