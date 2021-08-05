Названы направления, которые скоро откроются для путешествий россиян

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Туроператоры заметили снижение интереса россиян к курортам Турции в связи с разбушевавшимися там пожарами. Куда теперь россияне отправляются отдыхать, рассказал директор ассоциации «Турпомощь» Александр Осауленко.

По его словам, ситуация с пожарами коснулась всей южной европейской части.

— То есть пожары наблюдаются и на направлениях, которые часто выбирают российские граждане: Греция, Италия, Болгария. Причем на юге Европы все находятся в равных условиях, — пояснил эксперт.

И все же он не советует российским туристам расстраиваться из-за этого. Скоро для путешествий будут доступны такие туристические пути, как Доминикана и Египет.

— Можно с уверенностью сказать, что с 9 августа откроется Египет. Хоть для августа это не самое популярное направление, все же это морской курорт. Доминикана, конечно, дальше и дороже Турции, но она пользуется большой популярностью, особенно осенью и зимой, — добавил Александр Осауленко.

При этом он уверен, что повышение спроса среди россиян ожидает и Турцию, когда сойдет на нет ситуация с пожарами, отмечает Nation News.