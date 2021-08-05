Эксперт рассказал, когда люди перестанут убивать животных ради пищи

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Человечество сможет отказаться от убийства животных ради пищи уже через 100 лет. Именно тогда у людей, по мнению ряда экспертов, дома будет стоять персональный 3D-принтер, а рацион каждого из нас будет составлен с учетом потребностей. Юсеф Хесуани, исполнительный директор компании «3Д Биопринтинг солюшенз», резидент Фонда «Сколково» в эфире сетевого вещания «Вечерней Москвы» рассказал о том, насколько реальны представленные перспективы.

Подробности в репортаже «ВМ»:

Когда человечество перестанет убивать животных ради пищи

— Следующим этапом развития растительного мяса стала технология производства культурального мяса. Первый такой бургер с котлетой из клеток, выращенных в лаборатории, появился в 2013 году. Стоила эта технология более миллиона евро. Сейчас для получения одного килограмма клеток мяса в лаборатории необходимо 1000 долларов, хотя есть стартапы, которые заявляют, что делают это за 40 долларов. Наверное, от убийства животных мы никогда не уйдем, вопрос будет в стоимости и доступности этого продукта, потому что сейчас в Америке и в Европе обсуждается введение дополнительных налогов, потому что производство мяса сказывается на экологии. 3D-принтер действительно позволяет создавать персонализированное питание, и перспектива реальна, — рассказывает эксперт.