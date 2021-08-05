Два ребенка пострадали в ДТП на дорогах Москвы с начала недели

Фото: Прокуратура Москвы

С начала недели в ДТП на столичных дорогах получили травмы два ребенка в возрасте до 16 лет. Оба случая произошли при пересечении несовершеннолетними проезжей части. Об этом сообщили в пресс-службе ГИБДД Москвы.

Первый инцидент произошел на Дмитровском шоссе около дома 163а. Мужчина с двумя детьми переходили проезжую часть в неположенном месте, в результате чего дети угодили под проезжающий автомобиль. В результате ДТП травмы получил семилетний мальчик. Его госпитализировали с диагнозом «закрытая черепно-мозговая травма, сотрясение головного мозга и ссадина лба».

Второй случай зафиксировали в Зеленоградском округе Москвы, где под колесами автомобиля оказалась 12-летняя девочка, переходившая проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу. С диагнозом «рваная рана подбородка» ее доставили в больницу.

16 июля в Солнцеве произошло аналогичное ДТП с трагичным концом. Студентка Валерия Башкирова сбила троих детей на пешеходном переходе. Двое детей скончались в больнице.

Сначала 18-летнюю девушку отправили под домашний арест, но затем прокуратура потребовала ужесточения меры пресечения. Башкирову отправили в СИЗО до 16 сентября. Она признала свою вину.

4 августа Московский городской суд оставил под стражей 18-летнюю Валерию Башкирову. В ходе рассмотрения апелляционной жалобы адвокат подозреваемой настаивал на домашнем аресте, но судья был непреклонен. О том, как развивается резонансное дело, — в материале «Вечерней Москвы».