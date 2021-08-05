Москвич украл электросамокат из пункта проката на юго-востоке Москвы

Фото: Александр Авилов / АГН Москва

Россия, Москва, Южнопортовая улица Карта всех событий

Участковый полиции задержал 41-летнего жителя столицы, который подозревается в краже электросамоката, принадлежащего прокатной организации. Об этом в четверг, 5 августа, «Вечерней Москве» сообщили в пресс-службе ГУ МВД по городу.

Предположительно, мужчина украл самокат на Южнопортовой улице. Размер ущерба, причиненный прокатной организации, составил 46 тысяч рублей.

В отношении задержанного возбудили уголовное дело по статье «Кража».

Мужчину отпустили под подписку о невыезде.

Аналогичный случай произошел в июне в Рязанском районе столицы. Там 38-летний мужчина украл электросамокат стоимостью 25 тысяч рублей из машины, разбив окно.

Подозреваемого задержали. По данному факту возбудили уголовное дело.