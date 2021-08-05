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Названы три знака зодиака, представители которых не могут жить без драмы

Елена Фролова

Общество
Названы три знака зодиака, представители которых не могут жить без драмы
Фото: Pixabay

Существуют люди, которым неудобно жить спокойно, потому что они чувствуют дискомфорт в нормальном, размеренном течении жизни. Астролог Лиана Жемчужная перечислила знаки зодиака, представителям которых необходима драма в отношениях.

Овен

Рожденные под этим знаком зодиака при подозрении о том, что ими больше не дорожат, будут устраивать драматические сцены и театрально заламывать руки. Им нужно быть центром внимания со стороны второй половинки.

Дева

Представителям данного зодиакального созвездия не приходится прилагать особых усилий, чтобы напоказ выставить гневное настроение. Такая игра с их стороны может возникнуть, если кто-то забудет вовремя высказать им восхищение. В эти моменты Девы могут обвинить другого человека в жестокости и сделать это очень драматично.

Скорпион

Когда эти люди находятся не в духе, они могут и будут критиковать всех подряд, а также высказывать свое недовольство ими. В итоге все это может привести к драматической ситуации, потому что данное «представление» будет тяжело остановить. Тем более, что Скорпионы отличаются своей чувствительностью и капризностью, отмечает Newinform.

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