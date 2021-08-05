Пожар вспыхнул на территории Киевского вокзала в Москве

Киевский вокзал / Фото: Анна Быкова

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Пожар вспыхнул на цокольном этаже Киевского вокзала в Москве. Об этом «Вечерней Москве» сообщил источник в экстренных службах в четверг, 5 августа.

По словам собеседника «ВМ», горят личные вещи и мебель. Площадь возгорания составила 25 квадратных метров. Пожару присвоен первый ранг сложности из пяти возможных.

Всех людей активно эвакуируют из здания.

Видео: Telegram-канал «Москва сейчас»

В Сети появилось видео с места происшествия. На нем видно, как пассажиры спешно покидают задымленное здание вокзала.

Позже пресс-служба МЧС сообщила, что пожар удалось оперативно потушить в 17:42. По предварительным данным, в результате инцидента никто не пострадал.

Еще одно возгорание произошло на стройплощадке возле станции метро «Курская».

Инцидент произошел на улице Земляной Вал, 37, корпус 1. По предварительным данным, произошло возгорание деревянных настилов на площади 20 квадратных метров.

В ночь на 5 августа загорелось здание, расположенное по адресу улица Мира, владение 2, строение 1.

Пожар вспыхнул в одном из частных жилых домов в поселении Толстопальцево в Западном административном округе Москвы.