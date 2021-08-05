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Евгений Нифантьев: Мобильная связь для пенсионеров должна стать доступнее

Павел Гриднев

Общество
Евгений Нифантьев: Мобильная связь для пенсионеров должна стать доступнее
Фото: Галина Бродская

Активисты Южного округа устроили акцию «Позвони бабушке», чтобы привлечь внимание к проблеме высокой стоимости мобильной связи для пенсионеров. Прохожим предлагали позвонить своим пожилым родственникам. В мероприятии принял участие член Общественной палаты РФ, председатель Координационного совета Российской ассоциации аптечных сетей Евгений Нифантьев.

— По лицам участников мы видим, сколько радости приносит пенсионерам неожиданный звонок с рассказами о наших успехах и заботах. Видим, как важно им чувствовать, что дети и внуки даже в круговороте забот не забывают о них. Но и сами они должны иметь возможность звонить родственникам и друзьям и общаться, не высчитывая минуты своего тарифа, — отметил Евгений Нифантьев.

Он выразил уверенность в том, что сотовые операторы могут разработать оптимальные тарифы для пожилых граждан, а государство — частично субсидировать их стоимость.

Напомним, что ранее Евгений Нифантьев предложил обеспечить всех пенсионерам лекарствами из списка жизненно необходимых за счет средств федерального бюджета.

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