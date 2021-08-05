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Более 165 тысяч москвичей прошли диагностику здоровья в центрах госуслуг за год

Иван Юминов

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Более 165 тысяч москвичей прошли диагностику здоровья в центрах госуслуг за год
Фото: Максим Мишин / Пресс-служба мэра и правительства Москвы

За год диагностику здоровья в центрах госуслуг «Мои документы» прошли более 165 тысяч жителей столицы. Об этом сообщили в пресс-службе мэра и правительства Москвы в четверг, 5 августа.

— Эта бесплатная услуга появилась в 2020 году. Москвичи могут измерить свое артериальное давление и пульс, узнать уровень насыщения крови кислородом, сделать анализ выдыхаемого воздуха и многое другое. Проверка занимает около семи-десяти минут, — рассказали в ведомстве.

По результатам обследования создается лист с подробным анализом основных параметров организма, а также индивидуальными рекомендациями. Информация передается в электронную медицинскую карту, направляется по электронной почте или печатается на бумаге.

Также горожане могут записаться на прием в поликлинику прямо из центра «Мои документы» — для этого потребуются номер полиса ОМС и дата рождения. Всего программа доступна в 69 центрах госуслуг столицы.

Проверить здоровье с помощью робота-диагноста можно во флагманских офисах ЦАО, ЮЗАО, ЮАО, ВАО, ЮВАО и САО. Они смогут измерить уровень сахара и кислорода в крови, температуру, вес, рост, а также объем легких человека.

На основе результатов исследования будут составлены персональные рекомендации, отмечается на официальном сайте мэра Москвы.

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