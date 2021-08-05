Соседка рассказала о семье мужчины, выбросившего сына из окна на юго-востоке Москвы

Соседка 24-летнего Леонида Кудрявцева, который выбросил своего двухлетнего сына из окна на юго-востоке Москвы, рассказала корреспонденту «Вечерней Москвы» о семье мужчины.
По словам соседки Софии Афониной (имя изменено — прим. «ВМ»), Кудрявцевы постоянно устраивали конфликты и нарушали покой. Собеседница «ВМ» отметила, что «их крики часто слышали местные жители».
— У нас здесь постоянно слышно было, как они ругаются. То он угрожал ей расправой, то она на него бросалась со словами, что убьет. Конечно, никто не вмешивался и не знал, что именно происходит, почему семейная жизнь не складывается, — рассказала женщина.
Она отметила, что у семенной пары было тяжелое финансовое положение и им часто помогала бабушка пострадавшего мальчика.
— Только благодаря матери этого к**ла они и жили, — сказала Афонина. — Он вообще не хотел работать, постоянно в нетрезвом виде появлялся. Жена особо тоже не напряглась, так как все заботы легли на плечи свекрови. Она водила их сына в сад, хотела даже забрать его себе, чтобы он рос в нормальных условиях.
По словам соседки, в день трагедии матери малыша дома не было.
— Мы только слышали такие страшные крики. Это было так жутко, что я не могу передать вам. Когда мы выглянули в окно, просто оцепенели, видя, как это бедное дитя практически в бездыханном состоянии увозят на каталке. Он голенький, столько крови... Господи…И страшные крики этих врачей. Бедная бабушка, сколько горя на нее взвалилось. Сразу после случившегося виновник трагедии попытался скрыться, но его задержали. Я не видела, как его поймали, но его все-таки задержали. Теперь гореть ему в аду! — сказала Афонина.
Вечером 4 августа 24-летний Леонид Кудрявцев выкинул своего сына 2018 года рождения из окна пятого этажа жилого дома на улице Шумилова. С места происшествия злоумышленник скрылся. В момент инцидента в квартире находилась бабушка ребенка.
Мальчика доставили в больницу. Он находится в тяжелом состоянии, у него диагностированы многочисленные переломы, закрытые черепно-мозговые травмы и значительная кровопотеря.
Позже Следственный комитет задержал мужчину. Его доставили в отделение ведомства для проведения следственных действий.
СК возбудил уголовное дело в отношении мужчины по по статье «Покушение на убийство малолетнего».
Известно, что Кудрявцев уже привлекался к административной ответственности по статьям «Неисполнение родителями или иными законными представителями несовершеннолетних обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних» и «Потребление (распитие) алкогольной продукции в запрещенных местах либо потребление наркотических средств». Кроме того, мужчина систематически ругался с супругой и злоупотреблял алкоголем.
Позже Следственный комитет опубликовал видео допроса мужчины.