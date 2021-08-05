Соседка рассказала о семье мужчины, выбросившего сына из окна на юго-востоке Москвы

Фото: Пресс-служба СК по Москве

Вечером 4 августа 24-летний Леонид Кудрявцев выкинул своего сына 2018 года рождения из окна пятого этажа жилого дома на улице Шумилова. С места происшествия злоумышленник скрылся. В момент инцидента в квартире находилась бабушка ребенка.

Мальчика доставили в больницу. Он находится в тяжелом состоянии, у него диагностированы многочисленные переломы, закрытые черепно-мозговые травмы и значительная кровопотеря.

Позже Следственный комитет задержал мужчину. Его доставили в отделение ведомства для проведения следственных действий.

СК возбудил уголовное дело в отношении мужчины по по статье «Покушение на убийство малолетнего».

Известно, что Кудрявцев уже привлекался к административной ответственности по статьям «Неисполнение родителями или иными законными представителями несовершеннолетних обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних» и «Потребление (распитие) алкогольной продукции в запрещенных местах либо потребление наркотических средств». Кроме того, мужчина систематически ругался с супругой и злоупотреблял алкоголем.

Позже Следственный комитет опубликовал видео допроса мужчины.