«Венера в зоне страсти»: ясновидящая Кажетта составила любовный гороскоп для всех знаков зодиака

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Финалистка битвы экстрасенсов, ясновидящая Кажетта Ахметжанова рассказала, что ждет на личном фронте все знаки зодиака в последний месяц лета.

Так, Овны наконец смогут насладиться долгожданной гармонией и балансом. Ясновидящая предсказала 8 августа полнолуние в секторе страстей, которое вдохнет энергию в романтическую сферу. Одиночки обретут шанс обзавестись второй половинкой. Остальные представители знака смогут получать больше удовольствия от общения с партером.

Тельцам следует сконцентрироваться на личной жизни. Одинокие представители знака в этот период будут невероятно притягательны и имеют все шансы на новые романтические отношения. Время благоприятно для зачатия ребенка. Именно в августе забеременеть будет легко, утверждает Кажетта.

Близнецы не должны избегать общения и внимания к себе, чтобы не упустить шанс встретить свою любовь. Тех, кто уже связан романтическими отношениями, ждет переход на новый уровень. Звезды будут располагать к беременности или началу крупного совместного проекта.

Раки имеют все шансы встретить идеального партнера. Несвободные представители знака еще больше сблизятся с избранником и обретут гармонию и взаимопонимание. Венера будет находиться в домашнем секторе с 16 августа по 10 сентября. Это позволит найти развлечения, даже не выходя на улицу.

Львам ясновидящая рекомендует найти решительность «перевернуть страницу». Вы можете смело разорвать изжившие себя отношения. В августе представителям знака нужно заняться достижением личностных целей, в чем обязательно помогут звезды.

Девам, только что встретившим свою любовь, следует дать волю чувствам. В этом случае все начинания будут иметь успех даже при минимуме усилий. Состоящие в паре представители знака почувствуют открывшееся второе дыхание и возвращение страсти.

У Весов возможны конфликты с партнером, однако не стоит забывать, что разногласия дарят шанс разобраться в себе и вырасти как личности. Нужно быть готовым к тому, что если вы осуждаете окружающих, они ответят вам взаимностью.

Скорпионам следует довериться судьбе и смириться даже с неудачами, которые могут привести к лучшему. Если дела на личном фронте зашли в тупик, есть смысл сменить направление. Кажетта рекомендует обращать внимание на знаки, посылаемые вселенной, и перестраиваться в зависимости от них. В этом случает вы сможете достичь гармонии.

Стрельцы почувствуют себя готовыми к серьезной ответственности, и, возможно, даже к созданию семьи. Ясновидящая советует слушать свое сердце. Вы получите шанс создать божественный союз, который принесет настоящее счастье.

Козероги будут исполнены надеждами на лучшее. Вам не нужно сомневаться в вашей любви, даже если ее объект сейчас далеко от вас. Расставание — явление временное. Благодарите вселенную за все.

Водолеям звезды рекомендуют расстаться с тем, что не устраивает. В недавнем прошлом вы уже испытали разочарование в человеке, не нужно наступать на те же грабли.

Рыбы могут испытывать страдания от того, что опять ввязались не в те отношения. Следует отнестись к происходящему как к необходимому процессу, который поможет вам стать лучше после работы над ошибками. Не стоит мириться с недостатками партнера и позволять страху одиночества управлять вами, пишет «Экспресс Газета».