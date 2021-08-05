Американская разведка получила генетические данные о вирусах лаборатории Уханя

Фото: twitter.com/XHNews

Разведка США получила генетические данные о вирусах, которые изучались в лаборатории института вирусологии Уханя. Об этом сообщает CNN со ссылкой на источники.

Телеканал уточнил, что не имеет точных данных о том, когда и каким образом спецслужбы получили доступ к данным. СМИ предположило, что это могло произойти в результате взлома серверов, связанных с уханьскими исследованиями.

По информации CNN, в настоящее время Соединенные Штаты имеют данные о 22 тысячах вирусов, которые изучались в Китае. Однако эта масштабная генетическая информация должна быть тщательно проанализирована перед тем, как делать какие-либо выводы. Эту работу проводят в лабораториях американского министерства энергетики при помощи суперкомпьютеров.

Процесс затрудняет то, что сопроводительные записи сделаны на китайском языке. Чтобы перевести информацию, Вашингтон ищет китайских специалистов, которым можно доверять. Сроки завершения работы пока не определены.

2 августа стало известно, что республиканцы из палаты Представителей США пришли к выводу, что коронавирус был создан в уханьской лаборатории, а мир имеет дело с его «утечкой».

Согласно отчету, в лабораториях университета проводилось изучение мутаций «в небезопасных условиях». Более того, во время исследования коронавирусов в помещениях учреждения проводились ремонтные работы.

Республиканцы также обвинили американского эксперта Питера Дасзака в непоследовательностии произнесении «заведомо неточных» утверждений, после которых его надо вызвать в суд.