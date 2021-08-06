Свыше 20 парковочных мест у телецентра «Останкино» выставили на торги

Фото: Анна Быкова / Вечерняя Москва

Россия, Москва, улица Академика Королёва, 10 Карта всех событий

В Москве 29 сентября состоятся торги, в рамках которых можно будет приобрести 22 парковочных места возле телецентра «Останкино». Об этом рассказали в Центре управления городским имуществом.

Как отметил заместитель генерального директора Центра управления городским имуществом Артем Сурженко, на торги выставлены лоты стоимостью от 1,1 миллиона рублей на улице Академика Королева, дом 10, в жилом комплексе «Седьмое небо». В нескольких минутах ходьбы находятся станция метро, парк и телецентр «Останкино».

Площадь лотов варьируется от 14,5 до 15,7 квадратного метра, начальная цена — от 1,1 до 1,6 миллиона рублей. За сохранность автомобилей на данных парковочных местах отвечает круглосуточная охрана и видеонаблюдение.

Заявки принимаются до 23 сентября, торги пройдут 29 сентября, сообщается на официальном сайте Центра управления городским имуществом.

За первые шесть месяцев 2021 года жители Москвы купили у города по преимущественному праву 671 парковочное место в разных округах. Машино-места продавались со скидкой 40 процентов от рыночной стоимости и без торгов, рассказал заместитель мэра города по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.