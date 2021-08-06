Врач рассказала, когда нужно обратиться к невропатологу после COVID-19

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В ряде случаев после перенесенной коронавирусной инфекции могут развиваться осложнения на центральную нервную систему. Это требует обращения к невропатологу, рассказала кандидат медицинских наук, врач-эндокринолог клиники МГУ, автор Telegram-канала «Доктор Павлова» Зухра Павлова.

Медик пояснила, что COVID-19 воздействует не только на легкие и сосуды, но и на центральную нервную систему. Это может выражаться в ухудшении памяти, «тумане» в голове, снижении когнитивных функций, потери способности выполнять прежнюю работу.

Следует также обращать внимание на такие признаки, как головные боли, вялость, неспособность сосредоточиться и быстро решать какие-то задачи.

При длительном сохранении такого состояния следует обратиться к невропатологу, подчеркнула Павлова в интервью радио Sputnik.

Еще одним осложнением, которое может развиться после COVID-19, является тромбоз. По этой причине людям, перенесшим коронавирус, врачи назначают антикоагулянтную терапию, рассказал главный врач Московской клинической больницы имени Филатова Валерий Вечорко. Он отметил, что тромбозы после COVID-19 встречаются в 20–30 процентах случаев и способны привести к инфарктам и инсультам.