Главу Минтруда попросили ввести пособие за прохождение плановой диспансеризации

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Уполномоченный по правам ребенка в Республике Татарстан, основатель Национального родительского комитета Ирина Волынец выступила с инициативой введения в России пособий за своевременное прохождение плановой диспансеризации.

В соответствующем письме министру труда и социальной защиты РФ Антону Котякову Волынец указала, что современная медицина, высокопрофессиональные врачи и оборудование в государственных медицинских учреждениях России позволяют диагностировать опасные для жизни заболевания на ранних стадиях, в том числе до проявления выраженных клинических симптомов.

Автор предложения подчеркнула, что ранняя диагностика во многих случаях позволяет достичь успеха в терапии, сэкономить бюджетные средства на лечение своевременно не выявленных заболеваний, продлить активную жизнь и повысить ее качество.

В целях улучшения здоровья россиян Волынец попросила рассмотреть возможность запуска федеральной программы «Здоровая Россия». В рамках этой программы предлагается информировать населения о возможности бесплатного обследования и выплату пособия один раз в три года в размере 10 тысяч рублей за своевременное прохождение бесплатной полной плановой диспансеризации без пропусков.

Подавать заявление на получение таких пособий можно было бы на основании QR-кодов, полученных после очередной диспансеризации на портале госуслуг.

Омбудсмен выразила мнение, что такой подход поможет повысить внимание граждан к сохранению здоровья, регулярному прохождению медицинского обследования и формированию культуры плановой диспансеризации, сообщает RT.

В столице павильоны «Здоровая Москва», в которых можно было только вакцинироваться от коронавируса, станут доступны и для желающих пройти диспансеризацию. Как рассказал мэр Москвы Сергей Собянин, в августе в павильонах будут действовать специально разработанные программы комплексного медицинского обследования.