Подозреваемому в убийстве пяти человек в Хакасии предъявили обвинение

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Следствие предъявило обвинение жителю поселка Джирим в Хакасии, который был задержан после убийства семьи из пяти человек. Об этом в пятницу, 6 августа, сообщает пресс-служба ГСУСК по региону.

Мужчине предъявлено обвинение по статье «Убийство двух и более лиц и малолетнего, находящегося заведомо для виновного в беспомощном состоянии».

По данным следствия, мужчина в течение двух месяцев состоял в отношениях с жительницей села. Накануне убийства женщина сообщила злоумышленнику, что больше не хочет с ним видеться.

В настоящее время следствие намерено идти в суд с ходатайством об аресте задержанного, добавили в ведомстве.

О страшном убийстве в Хакасии стало известно в четверг, 5 августа. Трагедия произошла в одном из сел Ширинского района. Сотрудники правоохранительных органов обнаружили на месте происшествия тело владелицы дома, ее мужа, сына, внучки и брата супруга. Все тела имели резаные ранения в области разных частей тела.

В преступлении подозревается ранее судимый 36-летний житель района. Первый раз он попал в тюрьму после совершения особо тяжких преступлений, уточнили в ведомстве.

Как сообщает Telegram-канал LIFE SHOT, после задержания подозреваемый рассказал, что он любил жительницу поселка, однако она решила переехать. В отместку мужчина решил убить всех ее близких. Этот же источник сообщил, что в 2004 году он перерезал горло женщине и ее дочке. Тогда мужчину приговорили к 16 годами и 10 месяцам лишения свободы.