Народная артистка Галина Короткевич умерла незадолго до столетия

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Народная артистка РСФСР Галина Короткевич скончалась на 100-м году жизни. Об этом в пятницу, 6 августа, сообщили в пресс-службе администрации губернатора Петербурга Александра Беглова.

— Петербургская культура понесла большую утрату. Ушла из жизни народная артистка России Галина Петровна Короткевич, — говорится в сообщении.

По словам губернатора, актриса не только воплощала в своем творчестве лучшие традиции Петербургского театра, но и хранила в своих выступлениях память о блокаде.

Беглов подытожил, что Короткевич более 70 лет своей жизни играла в театре. Она также выступала в составе фронтовых трупп во время Великой Отечественной войны.

Артистке должно было исполниться 100 лет 18 августа.

О дате и месте прощания со звездой информации пока не поступало.

Галина Короткевич родилась 18 августа 1921 года в Петрограде. В годы войны она играла в театральной труппе при Ленинградском доме Красной Армии. За годы своего творчества артистка успела сыграть на самых опасных участках передовой линии фронта, а также дала несколько концертов в воинских частях у Пулковских высот.