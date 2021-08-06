Врач назвал простой способ быстрее засыпать и лучше высыпаться

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Метод «10-3-2-1» поможет человечеству решить все проблемы со мной. Благодаря этой методике люди научатся быстро засыпать и чувствовать себя бодро по утрам. Об этом рассказал врач Каран Радж в социальной сети TikTok.

По его словам, за десять часов до сна рекомендуется отказаться от напитков на основе кофеина. Именно столько времени организму необходимо для того, чтобы вывести все нежелательные вещества и устранить их стимулирующий эффект.

— За три часа до сна откажитесь от существенных приемов пищи. Это поможет избежать изжоги и просыпаний ночью, — добавил специалист.

За несколько часов до отправления в постель также рекомендуется исключить из рациона алкоголь, потому как его действия может помешать войти в фазу быстрого сна.

Кроме того, за два часа до сна нужно прекратить работать и позволить себе расслабиться.

Радж подытожил, что за час до того момента, как хочется лечь на подушку и уснуть, необходимо прекратить использование любых гаджетов, которые влияют на цикл сна и способны регулировать уровень человеческой бодрости.