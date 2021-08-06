Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

Врач назвал простой способ быстрее засыпать и лучше высыпаться

Полина Долганова

Общество
Врач назвал простой способ быстрее засыпать и лучше высыпаться
Фото: Unsplash

Метод «10-3-2-1» поможет человечеству решить все проблемы со мной. Благодаря этой методике люди научатся быстро засыпать и чувствовать себя бодро по утрам. Об этом рассказал врач Каран Радж в социальной сети TikTok.

По его словам, за десять часов до сна рекомендуется отказаться от напитков на основе кофеина. Именно столько времени организму необходимо для того, чтобы вывести все нежелательные вещества и устранить их стимулирующий эффект.

— За три часа до сна откажитесь от существенных приемов пищи. Это поможет избежать изжоги и просыпаний ночью, — добавил специалист.

@dr.karanr

10-3-2-1 to sleep quick! #learnontiktok #schoolwithdrkaran #lifehack #sleep

♬ Steven Universe - L.Dre

За несколько часов до отправления в постель также рекомендуется исключить из рациона алкоголь, потому как его действия может помешать войти в фазу быстрого сна.

Кроме того, за два часа до сна нужно прекратить работать и позволить себе расслабиться.

Радж подытожил, что за час до того момента, как хочется лечь на подушку и уснуть, необходимо прекратить использование любых гаджетов, которые влияют на цикл сна и способны регулировать уровень человеческой бодрости.

Читайте также:
советысонврач
Google newsYandex newsYandex dzenMail pulse
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Благо, сделавшее нас рабами

Александр Лосото 
Александр Лосото 

Электричка как жизнь

Анна Московкина
Анна Московкина

Приговор за ржание: как решить проблему шумных соседей

Сергей Лесков
Сергей Лесков

Банный лист: почему Россия и США высылают своих дипломатов?

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Как насчет поговорить

Светлана Журова
Светлана Журова

Олимпиада непредсказуема

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Что нужно прочитать подростку

Все мнения
О проекте