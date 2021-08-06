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Столичные врачи вылечили от коронавируса 4043 пациента за сутки

Полина Долганова

Сюжет: 

Ситуация с коронавирусом
Город
Столичные врачи вылечили от коронавируса 4043 пациента за сутки
Фото: Наталия Нечаева / Вечерняя Москва

За последние 24 часа после прохождения лечения от коронавирусной инфекции в Москве полностью поправились 4043 пациента. Об этом в пятницу, 6 августа, сообщили в Telegram-канале Оперштаба Москвы.

За все время пандемии в столице излечились 1 382 967 человек.

За последний день в Москве заболели 2583 горожанина. 793 пациента были госпитализированы в городские медучреждения. Еще 404 гражданина находятся на ИВЛ с предыдущего дня.

Столичные врачи вылечили от коронавируса 4043 пациента за суткиФото: Оперштаб Москвы

Выступившие донорами жители столицы, которые переболели коронавирусной инфекцией или были вакцинированы, помогли заготовить 18 тонн плазмы с антителами к COVID-19, рассказала заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

Мэр Москвы Сергей Собянин до этого объяснил, как в городе принимаются решение об антиковидных ограничениях. По словам градоначальника, пытаться раз и навсегда зачистить COVID-19, как это делают в Китае, в России невозможно. Для этого пришлось бы вводить «железный занавес», делить страну на отдельные сектора и окружать их военными патрулями. Однако после отмены подобных мер все началось бы заново.

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