Юрист дала совет, как правильно составлять расписку о займе другу

Фото: Сергей Киселев / АГН Москва

Большинству людей знакомо чувство неловкости, которое возникает, когда друг тянет с возвратом одолженных денег. Чтобы не попадать в такие ситуации, эксперты советуют составлять долговые расписки. В противном случае можно распрощаться с деньгами навсегда.

— Долговая расписка, как и документ, свидетельствующий о получении денежных средств, к примеру, за приобретение недвижимости, имеет под собой юридическое основание. Но только в том случае, если в нем указаны необходимые пункты, — разъяснила юрист по гражданскому праву Галина Гузаева.

То есть в нем нужно указать максимально полные паспортные данные людей, в том числе место регистрации и контактный телефон. Сумму займа в расписке необходимо обозначать прописью и цифрами. Помимо этого, надо отметить предназначение средств — на личные нужды, ремонт, покупку машины и так далее. Еще в расписке должны быть указаны срок погашения займа, процентная ставка при ее наличии или тот факт, что займ выдается без процентов, отмечает «Москва 24».

Кроме того, в данном документе можно прописать способ погашения, например, через банковский счет. Еще заемщик обязан сам написать, что понимает все правовые последствия выдачи долговой расписки.