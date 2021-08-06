Появились фотографии всех сбежавших из ИВС в подмосковной Истре

Фото: АГН Москва

Ночью 6 августа из изолятора временного содержания (ИВС) в подмосковной Истре сбежали пятеро заключенных. В распоряжении «Вечерней Москвы» оказались фотографии всех участников побега.

Среди задержанных четыре гражданина Молдовы: Денис Грозаву (1985 год рождения), Иван Цуркану (1986), Николай Тетеря (1987) и Александр Бутнару (1991). Все они попали в ИВС по уголовным делам, связанным с совершением кражи.

Пятый и наиболее опасный беглец — Александр Мавриди (1971 год рождения). Он проходит подозреваемым по делу об убийстве предпринимателя Владимира Маругова, который был застрелен из арбалета в своем подмосковном доме в ноябре 2020 года. По версии СК, убийство произошло с целью ограбления.

1/5 Александр Мавриди 2/5 Иван Цуркану 3/5 Денис Грозаву 4/5 Николай Тетеря 5/5 Александр Бутнару

В настоящее время правоохранители разыскивают сбежавших заключенных в Москве, Московской области, а также в соседних регионах.

Сотрудники изолятора, которые не заметили побега и обнаружили «пропажу» только во время утреннего обхода, допрашиваются следователями. СК возбудил уголовное дело по факту превышения должностных полномочий сотрудниками ИВС.

Массовый побег из истринского ИВС произошел глубокой ночью, в промежутке с 02:30 до 05:30. Сбежали пятеро заключенных. Среди них Александр Мавриди, обвиняемый в убийстве предпринимателя и лишении свободы столичного адвоката.

По словам представителя СК, выбраться из изолятора заключенным удалось через спецприемник. Предположительно, для взлома замка они использовали гаечный ключ.

В МВД сообщили, что в Истру уже выехала специальная комиссия для установления обстоятельств побега заключенных. Полиция делает все необходимое для установления местонахождения и задержания лиц, совершивших побег.