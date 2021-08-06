Генетик объяснил, как старение связано с сахаром

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Генетик Александр Коляда рассказал, как организм понимает, что ему нужно стареть. Оказывается, есть прямая связь с количеством и составом употребляемой пищи.

— Так вышло, что природе гораздо удобнее считать, сколько нам лет, по количеству съеденного. Ты один и тот же человек по ДНК и в 10, и в 100 лет. Если ты родишь ребенка в 20 лет или в 40 лет, это будут дети с одинаковым ДНК. Но тело ведет себя по-разному: в 10 лет оно готовится к половому созреванию, а в 120 оно стареет. Но откуда телу знать, что в определенном возрасте себя нужно по-особенному вести? Это дна и та же ДНК. Тут зарыто много ключей к старению. Мы хотим научится убеждать наши клетки в том, что им в 100 лет нужно вести себя как в 18, тогда бы избежим старения, — объясняет специалист.

Николай Коляда объясняет, что именно по количеству принятых продуктов клетки ориентируются в нашем возрасте.

— Питание подсказывает нашим клеткам, какого мы возраста. И многие компоненты пищи, особенно связанные с сахаром, намекают о том, что мы прожили долго. Когда сейчас наши клетки начинают считать количество съеденного сахара, они определяют возраст и сигнализируют о том, что себя нужно вести, например, как организм старый, и сладкое форсирует процесс старения. Интересно, что именно сахар нам дают часто бесплатно, например, в кафе. Это вредно, так еще и бесплатно! — восклицает генетик.

Он поясняет, что безопасная доза употребления сахара в сутки — 30 граммов.

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