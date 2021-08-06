Роман Романенко предложил включить услуги телемедицины в систему ОМС

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Цифровая медицина должна быть доступна каждому! Такое предложение в Народную программу выдвинул депутат Госдумы, летчик-космонавт, Герой России Роман Романенко в ходе заседания круглого стола по вопросам развития технологий телемедицины, прошедшего в Штабе общественной поддержки партии «Единая Россия» на Покровке, 47.

— Повышение качества оказания медицинских услуг — одна из ключевых задач, стоящих перед властями сегодня. Начавшаяся в прошлом году пандемия короновируса во многом обострила проблемы, которые и так всегда беспокоят граждан: нехватка узких специалистов рядом с домом, сложности с записью к врачам и другие. Необходимость в использовании передовых технологий стала очевидной для всех. Люди должны иметь возможность получить консультацию врача или лечение, не выходя из дома, — сказал Роман Романенко, открывая заседание круглого стола.

Он напомнил, что хороший опыт по развитию этого направления накопила Москва. В программе Сергея Собянина «Лучший город Земли», которая была представлена в июне на городской партконференции «Единой России», сообщается, что только с начала пандемии специалисты московского центра телемедицины провели свыше 1,2 млн консультаций. Помимо этого колл-центр Комплекса социального развития оказал помощь 700 тысячам москвичей. Современные технологии позволяют добиваться результата, но не у всех регионов имеются возможности их внедрять, как это делает Москва, отметил Романенко.

В мероприятии приняли участие президент Центра детской гематологии, онкологии и иммунологии им. Дмитрия Рогачева, Академик РАН Александр Румянцев, заместитель руководителя Департамента здравоохранения города Москвы Илья Тыров, главный врач городской клинической больницы №52 Марьяна Лысенко и главный внештатный специалист по первичной медико-санитарной помощи взрослому населению Департамента здравоохранения Москвы Андрей Тяжельников.

Александр Румянцев отметил, что для успешного внедрения телемедицины в РФ необходимо повысить компьютерную грамотность населения, обучить кадры и создать удобное и понятное врачам и пациентам программное обеспечение.

— Цифровые сервисы меняют мышление врача. Технологии искусственного интеллекта позволяют медикам экономить время на анализ полученных исследований и постановку диагноза. При этом остается больше времени на общение с пациентом, которому он может передать тепло своего сердца, — сообщил Румянцев.

Академик РАН подчеркнул, что для внедрения телемедицины необходимо уделить особое внимание специальной подготовке врачей.

— Цифра обезличивает, многие вопросы делает формальными, врачей необходимо учить общению онлайн. Ведь многие пациенты привыкли к личному контакту с врачом, в котором можно было бы пожаловаться, разрядить эмоциональную составляющую, — добавил Румянцев.

Илья Тыров рассказал о внедрении сервиса искусственного интеллекта в систему здравоохранения Москвы.

— В период пандемии городской системе здравоохранения пришлось оперативно перестраиваться. Москва стала первым городом, который внедрил технологии искусственного интеллекта для лечения и диагностики коронавируса. По мере того, как многие исследования состояния здоровья становятся цифровыми, появляется возможность централизованно их собирать и «тренировать» алгоритмы искусственного интеллекта для анализа этих данных. Тем самым точность диагностики еще больше повышается, — обозначил заместитель руководителя Департамента здравоохранения города Москвы

Марьяна Лысенко поделилась опытом применения цифровых технологий в рамках стационарного звена.

— Плюсы, которые открывает «цифра» для врачей и пациентов, очевидны: экономия времени, удобство взаимодействия, отсутствие эпидемиологических рисков и многие другие. Примечательно, что именно космонавт инициировал продвижение цифровых технологий в широкие массы. Космонавтика всегда была в авангарде науки и техники, и применение ее передовых достижений в жизни общества только положительно скажется на развитии всей отрасли телемедицины, — прокомментировала главврач 52-й больницы.

Все участники круглого стола сошлись в едином мнении, что положительный опыт столицы в развитии телемедицины необходимо тиражировать по всей России. По итогам встречи такое предложение было решено направить в Народную программу, которую сейчас создает «Единая Россия». Внести свои предложения в программу может каждый житель: через Штаб общественной поддержки на Покровке, 47 либо на сайте np.er.ru.

— Считаю, что будущее уже наступило, и инновации должны быть доступны для каждого жителя нашей страны. Предлагаю включить цифровую медицину в число услуг, подлежащих обязательному медицинскому страхованию, — подытожил Герой России Роман Романенко.