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Дмитрий Певцов и общественники СВАО решили судьбу кинотеатра «Полярный»

Павел Гриднев

Общество
Дмитрий Певцов и общественники СВАО решили судьбу кинотеатра «Полярный»
Фото: Кирилл Журавок

Кинотеатр в Южном Медведкове будет восстановлен. Народный артист России Дмитрий Певцов при поддержке общественного движения «Добровольцы Певцова» и жителей СВАО добился решения вопроса от московских властей. 30 июля вышло распоряжение ДГИ об изъятии объекта из хозяйственного ведения ГУП «М.Прогресс» и закреплении права оперативного управления за ГАУ «Парк «Яуза».

По словам Дмитрия Певцова, теперь проект будет реализован в срок от трех до пяти лет.

— Главное, что наконец «Полярным» займутся всерьез. Еще в апреле мы собрали подписи жителей под обращением к префекту СВАО с просьбой возродить «Полярный». У жителей есть пожелание возродить его как досуговый центр, где нашлось бы место не только кинотеатру, но и центру детского творчества, научно-техническому центру для молодежи, различным кружкам и секциям. После нашего обращения вместе с префектом мы направили запрос в правительство Москвы, и понимание нашлось, — отметил Певцов.

В свою очередь глава государственного автономного учреждения «Парк «Яуза» Александр Сапронов заявил, что в ближайшее время начнетсяэкспертиза здания, чтобы четко распланировать работы. Пока специалисты будут делать выводы, планируется провести публичное обсуждение среди жителей и выяснить их мнение по поводу назначения помещений обновленного «Полярного».

— У нас есть подобный опыт по реконструкции кинотеатра «Арктика». Результат позитивный, — заключил Сапронов.

В обсуждении приняли участие директор ЦДС «Олимп» Ирина Дегтярева, председатель Молодежной палаты района Южное Медведково Анна Белых, глава районного совета ветеранов Виталий Дубнов и другие.

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