Полиция контролирует маршруты и места, где могут появиться сбежавшие из ИВС заключенные

Фото: Пелагия Замятина / Вечерняя Москва

Полиция выставила дополнительные посты на маршрутах и в местах, где могут появиться сбежавшие из истринского ИВС заключенные. Об этом в пятницу, 6 августа, «Вечерней Москве» сообщила начальник пресс-службы ГУ МВД России по Московской области Татьяна Петрова.

По словам представителя ведомства, правоохранители проводят комплекс мер по розыску и задержанию беглецов.

— Выставлены дополнительные посты и заслоны на маршрутах и в местах наиболее вероятного движения и возможного появления разыскиваемых. Личный состав органов внутренних дел Московской области ориентирован на розыск по приметам лиц, совершивших побег, — отметила Петрова.

1/5 Александр Мавриди 2/5 Иван Цуркану 3/5 Денис Грозаву 4/5 Николай Тетеря 5/5 Александр Бутнару

Массовый побег из истринского ИВС произошел глубокой ночью, в промежутке с 02:30 до 05:30. Сбежали пятеро заключенных. Среди них Александр Мавриди, обвиняемый в убийстве предпринимателя и лишении свободы столичного адвоката.

По словам представителя СК, выбраться из изолятора заключенным удалось через спецприемник. Предположительно, для взлома замка они использовали гаечный ключ.

В МВД сообщили, что в Истру уже выехала специальная комиссия для установления обстоятельств побега заключенных. Полиция делает все необходимое для установления местонахождения и задержания лиц, совершивших побег.

Сотрудники изолятора, которые не заметили побега и обнаружили «пропажу» только во время утреннего обхода, допрашиваются следователями. СК возбудил уголовное дело по факту превышения должностных полномочий сотрудниками ИВС.