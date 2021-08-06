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СК опубликовал кадры из ИВС в Истре, откуда сбежали пятеро заключенных

Илья Ашуров

Происшествия
СК опубликовал кадры из ИВС в Истре, откуда сбежали пятеро заключенных
Фото: Пресс-служба прокуратуры Московской области

Следственный комитет опубликовал кадры из изолятора временного содержания (ИВС) в подмосковной Истре, откуда ночью 6 августа сбежали пятеро заключенных. На них видно, как следователи осматривают камеру, в которой содержались заключенные, а также осматривают предполагаемый маршрут беглецов к воротам изолятора.

Судя по количеству коек в камере, из которой был совершен побег, она была рассчитана на шесть человек. На двери камеры нет заметных следов повреждений.

То же самое можно сказать и о воротах изолятора.

В настоящее время правоохранители разыскивают сбежавших заключенных в Москве, Московской области, а также в соседних регионах. Полиция выставила дополнительные посты на маршрутах и в местах, где могут появиться сбежавшие из истринского ИВС заключенные.

Массовый побег из истринского ИВС произошел глубокой ночью, в промежутке с 02:30 до 05:30. Сбежали пятеро заключенных. Среди них Александр Мавриди, обвиняемый в убийстве предпринимателя и лишении свободы столичного адвоката.

По словам представителя СК, выбраться из изолятора заключенным удалось через спецприемник. Предположительно, для взлома замка они использовали гаечный ключ.

В МВД сообщили, что в Истру уже выехала специальная комиссия для установления обстоятельств побега заключенных. Полиция делает все необходимое для установления местонахождения и задержания лиц, совершивших побег.

Сотрудники изолятора, которые не заметили побега и обнаружили «пропажу» только во время утреннего обхода, допрашиваются следователями. СК возбудил уголовное дело по факту превышения должностных полномочий сотрудниками ИВС.

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