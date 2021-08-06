Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

Женщина выгуливала своего ребенка голышом во время дождя в Новгороде

Илья Ашуров

Происшествия
Женщина выгуливала своего ребенка голышом во время дождя в Новгороде
Фото: Алексей Орлов / Вечерняя Москва

Женщина решила выгулять своего ребенка голышом во время дождя. Сама мать при этом стоит под зонтом и в одежде. Все это попало на видео, которое разместили в социальных сетях.

Инцидентом уже заинтересовалась региональная прокуратура.

Видео: Telegram-канал «360tv»

— Прокуратурой области будет дана оценка работе органов системы профилактики по исполнению законодательства при организации работы с семьей. При наличии оснований незамедлительно будут приняты исчерпывающие меры прокурорского реагирования, — сказано на сайте ведомства.

Ск по региону также заявил, что проводит проверку по поводу ненадлежащего исполнения матерью своих обязанностей.

Вечером 4 августа 24-летний Леонид Кудрявцев выкинул своего сына 2018 года рождения из окна пятого этажа жилого дома на улице Шумилова. С места происшествия злоумышленник скрылся. В момент инцидента в квартире находилась бабушка ребенка.

Мальчика доставили в больницу. Он находится в тяжелом состоянии, у него диагностированы многочисленные переломы, закрытые черепно-мозговые травмы и значительная кровопотеря.

Позже Следственный комитет задержал мужчину. Его доставили в отделение ведомства для проведения следственных действий.

СК возбудил уголовное дело в отношении мужчины по по статье «Покушение на убийство малолетнего».

Известно, что Кудрявцев уже привлекался к административной ответственности по статьям «Неисполнение родителями или иными законными представителями несовершеннолетних обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних» и «Потребление (распитие) алкогольной продукции в запрещенных местах либо потребление наркотических средств». Кроме того, мужчина систематически ругался с супругой и злоупотреблял алкоголем.

матьребенокрегионы РФ
Google newsYandex newsYandex dzenMail pulse
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Благо, сделавшее нас рабами

Александр Лосото 
Александр Лосото 

Электричка как жизнь

Анна Московкина
Анна Московкина

Приговор за ржание: как решить проблему шумных соседей

Сергей Лесков
Сергей Лесков

Банный лист: почему Россия и США высылают своих дипломатов?

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Как насчет поговорить

Светлана Журова
Светлана Журова

Олимпиада непредсказуема

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Что нужно прочитать подростку

Все мнения
О проекте