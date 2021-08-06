Женщина выгуливала своего ребенка голышом во время дождя в Новгороде

Фото: Алексей Орлов / Вечерняя Москва

Женщина решила выгулять своего ребенка голышом во время дождя. Сама мать при этом стоит под зонтом и в одежде. Все это попало на видео, которое разместили в социальных сетях.

Инцидентом уже заинтересовалась региональная прокуратура.

Видео: Telegram-канал «360tv»

— Прокуратурой области будет дана оценка работе органов системы профилактики по исполнению законодательства при организации работы с семьей. При наличии оснований незамедлительно будут приняты исчерпывающие меры прокурорского реагирования, — сказано на сайте ведомства.

Ск по региону также заявил, что проводит проверку по поводу ненадлежащего исполнения матерью своих обязанностей.

Вечером 4 августа 24-летний Леонид Кудрявцев выкинул своего сына 2018 года рождения из окна пятого этажа жилого дома на улице Шумилова. С места происшествия злоумышленник скрылся. В момент инцидента в квартире находилась бабушка ребенка.

Мальчика доставили в больницу. Он находится в тяжелом состоянии, у него диагностированы многочисленные переломы, закрытые черепно-мозговые травмы и значительная кровопотеря.

Позже Следственный комитет задержал мужчину. Его доставили в отделение ведомства для проведения следственных действий.

СК возбудил уголовное дело в отношении мужчины по по статье «Покушение на убийство малолетнего».

Известно, что Кудрявцев уже привлекался к административной ответственности по статьям «Неисполнение родителями или иными законными представителями несовершеннолетних обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних» и «Потребление (распитие) алкогольной продукции в запрещенных местах либо потребление наркотических средств». Кроме того, мужчина систематически ругался с супругой и злоупотреблял алкоголем.