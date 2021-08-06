«Сенсорный сад» открыли в петербургском Ботаническом саду

Фото: Сергей Ведяшкин / АГН Москва

Открытие «Сенсорного сада Levrana» состоялось в петербургском Ботаническом саду. Территория уникальна тем, что она предназначена для гостей с ограниченными возможностями здоровья.

Желающие могут прикоснуться, потрогать, поднять, постучать и почувствовать экспозиции. Так, с помощью тактильных ощущений у них получится насладиться красотами сада. Здесь все обустроено таким образом, что без затруднений смогут проехать коляски. Помимо этого, в новом саду можно отыскать надписи, выполненные шрифтом Брайля. Площадка поможет многим маломобильным пациентам во время лечения и реабилитации.

В саду будет звучать приятная живая музыка. Те люди, которые во время прогулки устанут, смогут отдохнуть на специально оборудованных лавочках. По словам организаторов, подобных локаций с доступной познавательной средой почти нет на территории нашей страны. При этом «Сенсорный сад Levrana» будет интересен не только гражданам с ограниченными возможностями здоровья, но и взрослым, и детям, отмечают «Невские новости».