Почти восемь тысяч водителей в Москве ездили без регистрации в 2021 году

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Сотрудники ГИБДД за семь месяцев года привлекли в столице к административной ответственности почти восемь тысяч водителей за управление автомобилем без регистрации. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства в пятницу, 6 августа.

— За семь месяцев 2021 года сотрудниками дорожно-патрульной службы привлечено к административной ответственности 7727 водителей за управление транспортным средством, не зарегистрированным в установленном порядке, — рассказали в ведомстве.

За это нарушение, согласно статье КоАП «Управление транспортным средством, не зарегистрированным в установленном порядке», грозит ответственность вплоть до лишения прав, отмечается в Telegram-канале столичного ГИБДД.

28 июля в Госавтоинспекции сообщили, что за полгода в столице выявили более 36 тысяч нарушений правил дорожного движения со стороны водителей каршеринговых автомобилей. Всего сотрудники проверили более 88 тысяч машин, предоставляемых в краткосрочную аренду.